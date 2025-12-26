'ಕಿಚ್ಚ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೂ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರ್ಸಲ್ಲ': ಸುದೀಪ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ವಿಕಾಸ್ ಸಂದರ್ಶನ
'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ವಿಕಾಸ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 26, 2025 at 4:53 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, ಗುರುವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ 6.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ, ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ವಿಕಾಸ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಗುಂಗುರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿಯಿತು?
''ಪ್ರಮುಖ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್. ನನಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕರ್ಲಿ ಶೈಲಿಯ ಹೆರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಕರ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯಿತು?
''ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಲೂನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಗುಂಗುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಏನಂದ್ರು?
''ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾಯ್ತು. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಈ ಕರ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದೆವು.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?
''ನಾನು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಹೊಸ ಸಲೂನ್ ಅನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ?
''ಹೌದು, 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆಗ ನಿಮಗೇಗನಿಸಿತ್ತು?
''ನಿಜ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ತರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುದೀಪ್ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?
''ನಾನು ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಿಡಿ ನಟರು ಹಾಗೂ ನಟಿಯರಾದ ಪಾಯಲ್ ರಜಪೂತ್, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಹಾಗೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರಾ ಹೇಗೆ?
''ಹೌದು, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿದೆ?
''ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುದೀಪ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ?
''ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಟ ನಟಿಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಹಂಬಲ್. ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಸ್ಟಾರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಸಲೂನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು.''
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: