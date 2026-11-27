ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಸುದೀಪ್: ಪ್ರಿಯಾ ಸಾಥ್, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂಡ
ನೋಯ್ಡಾದ ಬುದ್ಧ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 4:34 PM IST
ರೇಸಿಂಗ್, ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ 'ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್' ಇಂದಿನಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ನೋಯ್ಡಾದ ಬುದ್ಧ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು.
ನಟನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಗಾಯನ, ನಿರೂಪಣೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಯ್ಡಾದ ಬುದ್ಧ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಅವರ ತಂಡವೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಅಂಗವಾಗಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ 'ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ತಂಡದ ಪರ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಇಳಿದು ಸಿಂಗಲ್-ಸೀಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ 'AGS RACING' ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಧರಿಸಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರಿನ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತು ಸುದೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಾರಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಆ ಬಳಿಕವೇ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಸವಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ರೇಸ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಲೀಗ್ (ಐಆರ್ಎಲ್) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ರುಹಾನ್ ಆಳ್ವಾ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಅಂದು ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಶಾಲನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಅದನ್ನು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊದಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಐಆರ್ಎಲ್ ವಿಜೇತ ರುಹಾನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣದ ಶಾಲಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯವು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
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2025ರ ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ತಂಡವನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುದೀಪ್, ''ಇದು ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರಬಹದು, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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