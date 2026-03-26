ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಕಾಲ ಭೈರವ'ನಾಗಿ ಸುದೀಪ್: ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 1:29 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚನ ನೋಟ ಈಗ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ''ಕೆಲ ಹೆಸರುಗಳು ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಈ ಹೆಸರು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಕಾಲ ಭೈರವ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ. ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಟನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕೆ.ಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಓರ್ವರು, ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೆ.13) ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದರೆ, ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1968ರಿಂದ 1978ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಮಧ್ಯೆ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೇಕೆ?: ಪ್ರೇಮ್
ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ, ಬೇರೆ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಬೇಡ. ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾಡಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಏಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ವಾಮಿಕಾ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ 30 ವರ್ಷದ ಕಿರಿಯ ನಟಿಯರಿವರು
ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.