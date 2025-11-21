Explainer: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? 'ಕಾಂತಾರ' ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು?

ETV Bharat / entertainment

ಕಂಟೆಂಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ? ಚಿತ್ರಗಳ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

KV Chandrashekhar, Shashank, Kumar
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್​​, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 5:04 PM IST

7 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಸಿನಿಮಾ. ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಮಾಧ್ಯಮ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್​ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹಾಗಂತ, ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ತೆರೆಕಾಣುವ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿತರಕರು ಹೇಳೋದೇನು? ನೋಡೋಣ.

ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ನಂತರ ಬಂದ ಎಕ್ಕ, ಜೂನಿಯರ್, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕರೆತಂದವು.‌ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ರ್ಯಾಟ್, ಗತ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಲವ್ ಯೂ ಮುದ್ದು ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿವೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು? ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ? ಯಶಸ್ಸು ಏನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಏಳಿಗೆ, ಸವಾಲುಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ETV Bharat)

'150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು': ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ತೆರೆದವು. ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಂತಾರದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ: ''ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವೀರೇಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸತತ 3-4 ವಾರುಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಓಡಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಎರಡನೇ ವಾರ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ವಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ, ಕಾಂತಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ'' ಅಂತಾರೆ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.

ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು 3 ಸ್ಟಾರ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಅನುಕೂಲವೋ, ಅನಾನುಕೂಲವೋ?: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೋ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲವೋ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತ‌ನಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ‌ ಸಿನಿಮಾ ಬರುವ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​​ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ‌. ಆದ್ರೆ, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೊದಲು 650 ಚಿತ್ರಮಂದಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದ್ರೀಗ 400 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ 4 ವಾರ ಓಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, 3 ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೂ 4 ವಾರ ಓಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಟರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು'' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂತಾರ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೇ?: ''ಕಾಂತಾರ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಮ್ಮ‌ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನರಿತು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜು ಅಭಿನಯದ, ಕೆ.ಮಂಜು ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಮಾರುತ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ (ಇಂದು, ನವೆಂಬರ್​ 21ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ). ಮಾರುತ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ತಿಂಗಳು ಇವೆ. ಈ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ" ಅಂತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲಾ'-ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್: ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್​ ಅವರೀಗ 'ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು' ಚಿತ್ರದ ಸಕ್ಸಸ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ‌.

'ಸೋಲು, ಗೆಲುವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ': ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಷೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ನಟ ನಟಿಯರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ, ಹೊಸಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಜನರು ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ‌ ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಯ್ತು.

'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಬದಲಾಗಿದೆ': ''ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೋಡಿ (ಇವರ ಕಥೆಯೇ ಲವ್​ ಯು ಮುದ್ದು) ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲದೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಇರುವ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Love you Muddu film team
ಲವ್​ ಯು ಮುದ್ದು - ರಿಯಲ್ ಜೋಡಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)

ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್​ಗೆ ಏನು ಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ''ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ದಾಗ, ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್​ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, ಕಾಂತಾರ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಜನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಬೇಕೋ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತರಹದ ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ''.

'ಗೆಲುವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ': ''ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಏಕೆ ಹಿಟ್ ಆಯಿತೆಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು. ಕಾಂತಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್​​. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಹಾಗೂ ಎಮೋಷನ್ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಜನ ವೈರಟಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಗೆಲುವನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್​ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೋ ಲೆವೆಲ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ'' ಅಂತಾರೆ ಕುಮಾರ್.

'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು': ''ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಳೆತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ವಿಭಿನ್ನ. ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೋಧನೆ, ಫಿಲಾಸಫಿಯೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್​ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರಾದ್ರು.‌ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ''.

''ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ‌ ಸಿಮಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲದೇ, ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು ಅಂತಾ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಟಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಹಾಗೂ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಜೋಡಿಗೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಂಪತಿ) 10 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಕೂಡಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್​ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೇ ನನಗೂ ಕೆಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಾ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ?'' ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್​ (ETV Bharat)

ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್​​: ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಟೆಂಟ್​ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್'​ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್​​ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಕಂಟೆಂಟ್. ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಕ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಯಶಸ್ಸು ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಅಂತಾ ನೋಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಡಿಯೆನ್ಸ್​ ತುಂಬಾ ಚೂಸಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಗೆದ್ದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಥಿಯೇಟರ್​ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಒಟಿಟಿ, ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ'' ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್‌.

Brat actor darling krishna, director shashank
'ಬ್ರ್ಯಾಟ್​​' ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ (ETV Bharat)

ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ, ಹೊಸಬರ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್​ನಿಂದಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​ನ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಾಗಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪೊಲೀಸರು ಬರದಿದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ': 18 ವರ್ಷ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಕೊನೆಗೂ 'ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ' ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಟರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೃಷ್ಟ': ಮಾರ್ಕ್​​ ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂದರ್ಶನ

