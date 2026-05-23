ಮರಾಠಿಗೆ ರೀಮೇಕ್ ಆದ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ': ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್; ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?

2025ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್​​ ಸಕ್ಸಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಮರಾಠಿಗೆ ರೀಮೇಕ್​ ಆಗಿದ್ದು, 'ತುಂಬಾಡ್ಚಿ ಮಂಜುಳಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

'Tumbadchi Manjula' Trailer Release
'ತುಂಬಾಡ್ಚಿ ಮಂಜುಳಾ' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್​​ (Film Posters)
Published : May 23, 2026 at 11:28 AM IST

'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ'. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. ಕಂಟೆಂಟ್​ ಚಿತ್ರವೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಈಗ ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಚಂದನವನದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಮರಾಠಿಗೆ ರೀಮೇಕ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ತುಂಬಾಡ್ಚಿ ಮಂಜುಳಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್​​ 5ಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಸ್ಮಾಲ್​ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪರಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ರೀಮೇಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ‌ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್​ ಆಗಿದ್ದು, 'ತುಂಬಾಡ್ಚಿ ಮಂಜುಳಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಝೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮರಾಠಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈ ತಾಮ್ಹಂಕರ್, ಮಕರಂದ್ ಅನಾಸ್ಪುರೆ, ಉಷಾ ನಾಡಕರ್ಣಿ, ಅಂಶುಮಾನ್ ವಿಚಾರೆ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿದ್ ಕೋರ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮರಾಠಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಟ್, ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ದೇಹ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವರು. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು‌ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ, ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭವಾಹನ‌, ಟೋಬಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

2025ರ ಜುಲೈ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಕೂಲಿ, ವಾರ್​​ 2 ಅಂತಹ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​​, ಸ್ಟಾರ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಸ್ಮಾಲ್​ ಬಜೆಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್​ ವೇದಿಕೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್​ ತಲುಪಿತು. ನೀವೀಗ ನೀವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿ, ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್​ದಾಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 122+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ಸೇರಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಕಾಂತಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, 777 ಚಾರ್ಲಿ, ವಿಕ್ರಾಂತ್​ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಕೂಡಾ ಈ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಮರ್ಷೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

