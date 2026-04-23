ಐಷಾರಾಮಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿವರ್ಮ: ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ
'ಬಾರ್ಡರ್ 2'ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿವರ್ಮ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ನಾಯಕ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಕಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 12:26 PM IST
ರವಿವರ್ಮ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ರವಿವರ್ಮ ಅವರೀಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರವಿವರ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
ಫೈಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದ ರವಿಮರ್ಮ, ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ 'ಧರ್ಮ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಸೇರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸುದೀಪ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ರವಿಮರ್ಮ, ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ಇಂದು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರು ನನ್ನ ಹೊಸ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅದು ಅವಾಸ್ತವಿಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ನಿ ಸರ್. ಪದಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಲು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರವಿವರ್ಮ, ''ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಟನೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಭವೀನಾ ಅನ್ನೋ 2,000 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕೇಶನ್ಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ವಾರ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಮಿಷನ್ ಗನ್ಸ್, ರೈಫಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ವಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಲ್ಲದೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಜೈಹೋ, ಕಿಕ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ವರ್ಮ.
ರವಿಮರ್ಮ ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಸರ್ಜರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು'' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.