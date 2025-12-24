'ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟಾ ಅಂದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡದ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ': ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 45 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 24, 2025 at 5:40 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ನಾತಿಚರಾಮಿ, 100 ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಪಟ 2 ಅಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ '45' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 45 ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಯಾವ ಜಾನರ್ನ ಚಿತ್ರವಿದು?
''ಗಾಳಿಪಟ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಯ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಇವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಫೋನ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಕಥೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅನಿಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಓಕೆ ಮಾಡಿದೆ'' ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ?
ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡಾ ನನಗೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾರೂ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು. ಇಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಈ ಕಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ನೋಡಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆವಿಎನ್, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮೇಕರ್ಸ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಜಿಎಸ್, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರೋದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದಾಗ ಇದ್ದ ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬೇರೆ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್?
ಶೇ.50ರಷ್ಟು ನಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಒಂದು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆ ದೇವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀ-ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಡೆಸಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಉಮಾ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ?
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ನಾತಿಚರಾಮಿ, 100 ಈಗ 45 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು?
ಹೌದು, ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ನಂಬಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಂಡವಾಳ ಏಕೆ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಈ ಕಥೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೋಂ ವರ್ಕ್, ಪಾತ್ರಗಳ ನಿರೂಪಣೆ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಅನಿಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ?
ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ?
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ.
