370 ರೂ.ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿವಾದ: ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್: ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮನವಿ
ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದೆವು. ಸುಮಾರು 370 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಅಂತಾ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಹಲವು ಅಶ್ಲೀಲ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 4:48 PM IST
ತೀರಾ ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ವಿವಾದ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ (Pranit More) ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಏನಿದು ಘಟನೆ? ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೆರಿ ಇತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ ಎಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ನಾವು (ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಆತ) ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದೆವು, ಸುಮಾರು 370 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಅಂತಾ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಆತ ಹಲವು ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ, ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ, ಡಾ.ಸೇಜಲ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಣಿತ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕಾಮಿಡಿಯನ್: ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೂ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೋರೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ನಾನು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡವು. ಘಟನೆಯಿಂದ ನೋವಾದವರಿಗೆ, ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡವರಿಗೆ - ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮೋರೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಏನೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ... ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ, ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ, ಡಾ.ಸೇಜಲ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
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ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪುರುಷರ ದೇಹಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಶವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ.ಸೇಜಲ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಮೃತರ ಘನತೆಗೆ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭ್ಯತೆಯ ಅಂಗೀಕೃತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ, ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಡಾ.ಸೇಜಲ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.