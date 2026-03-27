ETV Bharat / entertainment

ವಾರಣಾಸಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್: 'ಮುಂದಿನ ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಥಿಯೇಟರ್​​ನಲ್ಲಿ' ಎಂದ ರಾಜಮೌಳಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರ ತಂಡವು ನಾಯಕ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಟ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರಣಾಸಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 27, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಮ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೋಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಮ ನವಮಿಯು ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಂದು ರಾಮಾಯಣ-ಪ್ರೇರಿತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡ ಸಣ್ಣ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್​ ರಾಮಾಯಣ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. "ಮುಂದಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, 25 ನಿಮಿಷಗಳ ರಾಮಾಯಣ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​ ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಥೆಯೊಳಗಿನ ರಾಮಾಯಣ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಭಾಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಮ ನವಮಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಪೌರಾಣಿಕ ಆಳ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್​​ನ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಾರಣಾಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 2027ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮಾಯಣ: ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ರಾಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್​​

ವಾರಣಾಸಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರವಾದ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಂತಹ ತೀವ್ರ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಲೊಕೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವಪ್ರಯಾಣ ಸಾಹಸ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈಲೆವೆಲ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೆರೆಸಿ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಶಿವ ಭಕ್ತ ರುದ್ರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎದುರಾಳಿ ಕುಂಭನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪೆದ್ದಿ' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ರಿಲೀಸ್​: ಕಟ್ಟುಮಸ್ತ್ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​

ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ 1.43:1 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ನಾಟಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.

TAGGED:

ವಾರಣಾಸಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್
ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾ
ವಾರಣಾಸಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್
VARANASI GLIMPSE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.