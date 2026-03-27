ವಾರಣಾಸಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್: 'ಮುಂದಿನ ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ' ಎಂದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರ ತಂಡವು ನಾಯಕ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಟ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 27, 2026 at 2:03 PM IST
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಮ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೋಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಮ ನವಮಿಯು ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಂದು ರಾಮಾಯಣ-ಪ್ರೇರಿತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಸಣ್ಣ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
You'll see him in theatres by next Sri Rama Navami. 🏹❤️ #Varanasi
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಾಮಾಯಣ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. "ಮುಂದಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, 25 ನಿಮಿಷಗಳ ರಾಮಾಯಣ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಥೆಯೊಳಗಿನ ರಾಮಾಯಣ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಭಾಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಮ ನವಮಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಪೌರಾಣಿಕ ಆಳ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಾರಣಾಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 2027ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಾರಣಾಸಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರವಾದ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಂತಹ ತೀವ್ರ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವಪ್ರಯಾಣ ಸಾಹಸ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೆರೆಸಿ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಶಿವ ಭಕ್ತ ರುದ್ರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎದುರಾಳಿ ಕುಂಭನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ 1.43:1 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ನಾಟಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.