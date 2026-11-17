ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣ: 'ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಿರಿ'
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 2:17 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟನೆಯ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಈಗ, ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಮೇಜರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, "ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಿಜಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ, ಇದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೌದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಅಸಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸೋದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ತಾವೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಹುಬಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘನತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಾರಣಾಸಿ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರವಾದ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಂತಹ ತೀವ್ರ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವಪ್ರಯಾಣ ಸಾಹಸ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಶಿವ ಭಕ್ತ ರುದ್ರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎದುರಾಳಿ ಕುಂಭನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಪೌರಾಣಿಕ ಆಳ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾರಣಾಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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