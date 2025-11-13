ETV Bharat / entertainment

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್​: ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್​ಬಾಬು 'Globe Trotter' ಈವೆಂಟ್ ನಿಯಮಗಳಿಗಿವೆ​​

'ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್' ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Priyanka Chopra poster release
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ (Photo: Film poster)
Published : November 13, 2025 at 4:25 PM IST

ಸೌತ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ (ಎಸ್​​ಎಸ್ಎಂಬಿ29)​​ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿರುವ 'ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್' (Globe Trotter) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಈವೆಂಟ್​​ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದೇಸಿಗರ್ಲ್​ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು.

"ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ಲೋಬ್​​ ಟ್ರಾಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ರಾಜಮೌಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಓಪನ್​ ಈವೆಂಟ್​ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್​ ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
  • ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನದಂದು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
  • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದೇಗೆ?

  • ನೀವು ವಿಜಯವಾಡ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೂ ಮೊದಲು ಲೆಫ್ಟ್​​ ಟರ್ನ್​​ ಪಡೆದು ಅನಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
  • ಎಲ್.ಬಿ. ನಗರ ಮತ್ತು ವನಸ್ಥಲಿಪುರಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವವರು ಔಟರ್​ ರಿಂಗ್​ ರೋಡ್​​ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಂಬರ್​​ 11ನ್ನು ದಾಟಿ, ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸರ್ವಿಸ್​ ರೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸಂಘಿ ನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು.
  • ಗಚಿಬೌಲಿಯಿಂದ ಬರುವವರು, ಔಟರ್​ ರಿಂಗ್​ ರೋಡ್​​ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಂಬರ್ 12ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಸರ್ವಿಸ್​ ರೋಡ್​ ಮೂಲಕ, ಸಂಘಿ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ.
  • ಪ್ರತೀ ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್​ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿವರವಾದ ಸೂಚನಾ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೈನ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
  • ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
  • ಪೊಲೀಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ತಯಾರಕರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಐಕಾನ್​ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕುಂಭ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.

MAHESH BABU SSMB 29
ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್​​
ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ
ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
GLOBE TROTTER DETAILS

