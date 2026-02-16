ವಿಡಿಯೋ: ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ; ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮನ್ನಾ, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮೋದ್ಯಮದ ಗಣ್ಯರು ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದರು.
Published : February 16, 2026 at 3:22 PM IST
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಜರುಗುವ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಮಣಿಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಚೆಲುವೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ದಕ್ಷಿಣದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
#WATCH | Actors Tamannaah Bhatia, Sara Arjun attended the Mahashivratri 2026 celebrations at the Isha Yoga Centre in Coimbatore, Tamil Nadu pic.twitter.com/Vw6QE75Drt— ANI (@ANI) February 16, 2026
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಭಕ್ತಿಭಾವದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡಾ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ, ಮೌನಿ, ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಾನು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಎದುರು ನೋಡುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವೇಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ? ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Actors Tamannaah Bhatia, Sara Arjun attended the Mahashivratri 2026 celebrations at the Isha Yoga Centre in Coimbatore, Tamil Nadu pic.twitter.com/ltDMYbxrhK— ANI (@ANI) February 16, 2026
ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಲ್ಗೆನ್ನೆ ಚೆಲುವೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, "ನಾನು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎದುರು ನೋಡುವ ಕ್ಷಣ - ಸದ್ಗುರುಗಳ ಭಾಷಣಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಧ್ಯಾನ, ಆಹಾರ - ಇವು ತುಂಬಾನೇ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದುರು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಸಲಾದ ಸುಂದರ ರಾತ್ರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, "ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಸ್ಕಾರ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆಯೇ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಂಚಭೂತ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಲೀಂ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕೂಡಾ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ದೈವಿಕ ಮಿಲನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಳೆದ ದಿನ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.