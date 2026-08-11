ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಉಗ್ರಾಯುಧಮ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ: 700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮುರಳಿ
700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 11:59 AM IST
ಬಘೀರ ಅಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ಉಗ್ರಾಯುಧಮ್' ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಟಲ್, ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. 700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 200 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಇದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.
ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಅಗಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಚಿತ್ರತಂಡ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಪಯಣಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಾರದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಘೀರ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವೇ ಉಗ್ರಾಯುಧಮ್. ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಎ.ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಅವರು ಆರಂಭ ಫಲಕ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಪಿಆರ್ಒ ಸುಧೀಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬಘೀರ ಬಳಿಕ ಸರಿ ಸುಮಾರು 200 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು 3 ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಉಗ್ರಾಯುಧಮ್ ಮೊದಲು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುನೀತ್ ರುದ್ರನಾಗ್ 700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಥೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಂತೂ ಖಚಿತ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೇ ಪುನೀತ್ ರುದ್ರನಾಗ್ ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜು ಅಥರ್ವ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕೇತ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಯರಾಮ್ ದೇವಸಮುದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುರಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ ಎಸ್ ಡಿ" ಹಾಗೂ "ನೀ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲವಾ" ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಯರಾಮ್ ದೇವಸಮುದ್ರ 'ಉಗ್ರಾಯುಧಮ್' ಅನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ತಾರಾಬಳಗದ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.