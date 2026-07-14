'ಕೊನೆಗೂ ಎಂಥ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು': ಶ್ರೀಮುರಳಿ 'ಪರಾಕ್' ಟೀಸರ್ಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್
ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪರಾಕ್' ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 10:36 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪರಾಕ್'. 'ಬಘೀರ'ನ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್, ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೀಗ, ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಭತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಹುತೇಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ, ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸವ ಇರುವ ಹೊಸ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಲೇಶ್ ಕೊಗುಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಾಕ್ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಶ್ರಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. ಕಥೆಗೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸಬರು, ಹೊಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಕಿಕ್ಕು. ನಾನು ಹೊಸಬರನ್ನು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಪರಾಕ್ ಎಂಬ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಸೆ, ಹಠ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊಸತಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಇದೆ ಎಂದರು.
ಪರಾಕ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್, ರಗಡ್ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮುರಳಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸಂದೀಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಲೇಜ್ ವಿಷನ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.
ಟೀಸರ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕೊನೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, 'ಇದು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಟೀಸರ್ನ ಸಂಗೀತ, ಅಭಿನಯ, ಚಿತ್ರಣ, ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಲೇಶ್ ಕೋಗುಂಡಿ ಪರಾಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಾವು ಹುಟ್ಟಿನಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತವ, ಅಪ್ಪು ಹೋಗಲು ಅದು ವಯಸ್ಸೇ'?: ಶಿವಣ್ಣ
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಎಂ.ಆರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂದೀಪ್ ವಲ್ಲೂರಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ರಕ್ಷಿತ್ ಕಾಪ್ ಸಂಕಲನ, ಡಾ.ಕೆ.ರವಿವರ್ಮ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಿ, ಮೋಹನ್ ಕೆ.ಓ, ಹಾಲೇಶ್ ಕೋಗುಂಡಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಲ್ಕಿ'ಯ ಕರ್ಣನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ
ಉಗ್ರಂ, ಭರಾಟೆ, ಮಫ್ತಿ, ಬಘೀರ ಅಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್, ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿಯೇ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಾಕ್ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.