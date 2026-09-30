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ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಸರಳತೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ 'ಬೇಲ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್

'ಬೇಲ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ನಟರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Special interview with 'Bail' director Pavan Wadeyar
ಬೇಲ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 2:55 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರ ಪೈಕಿ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 'ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ', 'ಗೂಗ್ಲಿ', 'ರಣವಿಕ್ರಮ', 'ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ', 'ರೇಮೊ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ 'ಬೇಲ್' ಎಂಬ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ‌.

ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 'ಬೇಲ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು? ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಶಿವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಬೇಲ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ರೇಮೊ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬೇಲ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಟೈಟಲ್​ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಸೋ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೀ-ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಲ್ ಚಿತ್ರವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಂಟೇಶನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌.

ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಶಿವಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಥೆ ಇದು. ಆಗ ಶಿವಣ್ಣ "ಏನಕಮ್ಮ, ನಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ?" ಅಂದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. "ನೀವು ಇನ್ನೂ 100 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ" ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಇದು.

Special interview with 'Bail' director Pavan Wadeyar
ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಹುಷಾರಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜರ್ನಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಬೇಲ್'​ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಚಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ‌. ಎಂದರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳದೆ ಇರುವಂತಹ ಕಥೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೇಳದೆ ಇರುವಂತಹ ಕಥೆ ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುವೆ. ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯಿಂದ‌ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌.

ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ, ಇದರ ಗುಟ್ಟೇನು?

Special interview with 'Bail' director Pavan Wadeyar
ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಜಯರಾಮ್ (ETV Bharat)

ಈ ಮೂರು ಜನರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. ಆ ಮೂರು ಜನರ ಫ್ರೆಂಡ್​ಶಿಪ್, ಅವರ Appearance on the screen ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. ಜೊತೆಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಯೋಗಿ, ಸಂಜನಾ, ಸಂಗೀತಾ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕಿರಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಶಿವಣ್ಣ, ಜಯರಾಮ್ ಸರ್, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಈ ಮೂರು ಜನರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್​ಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದರು.

ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, 'ಬೇಲ್' ಅಂದ್ರೆ ಏನು?

'ಬೇಲ್' ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಈ 'ಬೇಲ್' ಎಂಬ ಅವಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಣೆದಿರುವಂತಹ ಕಥೆ ಇದು. ಈ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಟಲ್ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟೈಟಲ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ನಟ ಯೋಗೇಶ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ?

Special interview with 'Bail' director Pavan Wadeyar
ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದಿನ "ಈ ತರ ಕಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ?" ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಯೋಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದರು.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯ ಇದೆಯಾ?

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ​ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಈಗ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪವನ್ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪವನ್ ಅವರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

Special interview with 'Bail' director Pavan Wadeyar
ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌, ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ (ETV Bharat)

ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜನೀಶ್ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ. ಅವರ ಮ್ಯೂಜಿಕ್​ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ಸ್​ಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಸಂಗೀತವು ಚಿತ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ತೂಕವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್. ನಾವು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನೋ ಈಗ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್​ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರೋಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರು.

ಅಜನೀಶ್ ಅವರೇ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಶಿವಣ್ಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ?

ಶಿವಣ್ಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಮೋಷನ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಿವಣ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಮೋಷನ್. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಖುಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ‌ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಬೇಲ್​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನದಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

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BAIL DIRECTOR PAVAN WADEYAR
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ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್
PAVAN WADEYAR SPECIAL INTERVIEW

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