Watch: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತಳ್ಳಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿಬಿದ್ದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್; ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ವಾಪಸಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
Published : December 29, 2025 at 11:24 AM IST
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ವೇಳೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತೀವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಮರಳಿದ ವಿಜಯ್ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಪರಿಣಾಮ, ವಿಜಯ್ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದರು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕೂರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ವಿಜಯ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟರು.
VIDEO | TVK chief Vijay stumbled and fell while trying to get into his car at the Chennai airport.— Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025
A large crowd of fans gathered to welcome him as he returned from Malaysia.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/x42Kpd0AsW
ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 9ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಕೌಲಾಲಂಪುರದ ಬುಕಿಟ್ ಜಲೀಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ ಜರುಗಿತು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದಾಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ದಳಪತಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಆರಂಭ. ಚಿತ್ರವು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನನಾಯಗನ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ (ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ''ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜನನಾಯಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.