ಅತಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ತಂದ ಕುತ್ತು: ಸೌತ್ ನಟಿ ಶಕೀಲಾಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ₹3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಅತಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ತಮಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಎಂದಿರುವ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 4:54 PM IST
ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅತಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯೇ! ಹೀಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದವು. ಪರಿಣಾಮ, ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಶಕೀಲಾ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಸಿರುವುದು, ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಲು ಅವರು ಇತರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ತಮಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತಾವು ಸದಾ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನೋವಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಕೀಲಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. "ಫೋನ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ನಟಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಬದಲು, ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಶಕೀಲಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಶಕೀಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಅನೇಕ ಜನರು ಗೇಮ್ಸ್, ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತಾ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಶಕೀಲಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.