ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಒಡೆತನದ 'ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್' ಕಾರ್ಯಾರಂಭ
ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಒಡೆತನದ "ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್" ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಶುರುಮಾಡಿದೆ.
Published : January 23, 2026 at 10:51 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಗಿಜಿಗುಟ್ಟುವ ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಅದರಲ್ಲೂ, 'ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ'ವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಹೆಸರಾಗಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ನೆಲಸಮವು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅತೀವ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಒಡೆತನದ "ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್" ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. 'ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕಪಾಲಿ' ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, 9 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪರದೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ನಿಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಬಾರ್ಕೋ ಲೇಸರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನ ಎಂ.ಡಿ ಭರತ್ ನಾರಂಗ್, ಇರುವ 9 ಪರದೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ 6 ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಿ 6K ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಲು ಎಂ-ಲೌಂಜ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಲೌಂಜ್ ಮತ್ತು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ಕುರಿತು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಷ್ಟೇನು ದುಬಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಡುವೆ 5-6 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕಿಚನ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಬ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ ಎಂದು "ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್"ನ ಎಂ.ಡಿ ಭರತ್ ನಾರಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಾಲ್ಬಿ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಸ್ನ ಸಮೀರ್ ಸೇಠ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಈರಣ್ಣ ಯೆಕೆಬೋಟೆ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.