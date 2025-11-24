ETV Bharat / entertainment

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ಅವರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಸ್​​ ಲವ್​ಸೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಧನುಷ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಚಿತ್ರ ತಂಡ
Tere Ishk Mein Film Team (Photo: ANI)
ನಟ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' (Tere Ishk Mein) ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ, ಧನುಷ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ರೋಲ್​ಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ಅವರಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕವರು ಗ್ರೇಟ್​​ ಲವ್ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್​ಬ್ರೋಕನ್​ ಫೇಸ್​ ಇರುವುದರಿಂದ... ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು" ಎಂದರು. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಧನುಷ್ ನಕ್ಕರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಫನ್​ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

ನಟನ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ರಾಂಜಾನಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಕುಂದನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು. ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಇದು ಕುಂದನ್ ಅವರ ನೋವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕುಂದನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದು ನೊಡಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂಡ ತುಂಬಾನೇ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರು ಶಂಕರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಸವಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಪಾತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಾಗಿ, ಎಂಜಾಯ್​ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಟ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಧನುಷ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರದ ಬಹುಪಾಲು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಶಂಕರ್ (ಪಾತ್ರ) ಆ ರೀತಿ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು "ಕ್ರೇಜಿಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ"ವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಗ ಚಳಿ ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೂ, ಧನುಷ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಡವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ಹೊಗಳಿದರು. "ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ". ಇದು ಕೊಲಾಬರೇಶನ್​ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್​ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್​ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಿ ಸನೋನ್​​ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

