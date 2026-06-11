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ನಾನು ಹೀರೋ ಅಂದಾಗ ಕೆಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ​ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ: ಗೋಲ್​ಮಾಲ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್

ಕಾರ್ತಿಕ್​ ಅಭಿನಯದ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಗೋಲ್​ಮಾಲ್​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

Kannada Golmaal Gang Film Team
'ಗೋಲ್​ಮಾಲ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 3:46 PM IST

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'ಗೋಲ್ಮಾಲ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್​​ಮಾಲ್​​ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಅನ್ನೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಎಂಟರ್​ಟೈನಿಂಗ್​ ಆಗಿದೆ.

ಯುವನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್​ ಅಭಿನಯದ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್, ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕಡೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿರೋದು ವಿಶೇಷ.

ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದಿದವರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 16 ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಜೀವವಿದೆ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಬಡಿದುಕೊಂಡರೂ ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲದೇ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರುವಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ರದರ್​ನಂತೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್​​ಮಾಲ್​​ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್​​ ಜಾಸ್ತಿಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Kannada Golmaal Gang Film Team
'ಗೋಲ್​ಮಾಲ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (ETV Bharat)

ನಾಯಕ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವು ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪರಿಚಯವಾಯ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದೆ. ಹೀರೋ ನಾನು ಅಂದಾಗ ಕೆಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್​​ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಸಖತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೀರೋ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಹೀರೋ ಅಂದಿದ್ದರು. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.

ನಾಯಕ ನಟಿ ಆರಾಧನಾ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಗೋಲ್​​ಮಾಲ್​​ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹೀರೋಯಿನ್​ ಆಗಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಕಾರಣ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಿವು ಸರ್​​ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Kannada Golmaal Gang Film Team
'ಗೋಲ್​ಮಾಲ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

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ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಲೆಕೆರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀವೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 26-27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡಾಗ ಏನಾದರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Kannada Golmaal Gang Film Team
'ಗೋಲ್​ಮಾಲ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ (ETV Bharat)

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ಶಾಂತ್ವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಕೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಟ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್, ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕಡೂರ್, ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಜಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಲಿದೆ.

TAGGED:

ಗೋಲ್​ಮಾಲ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್
GOLMAAL GANG FILM

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