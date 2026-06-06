'ಕೆಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು': ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ, ರಿಷಬ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್
43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 6, 2026 at 4:32 PM IST
ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಾರೆಗೆ ಕಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿಮಾ ಸಹುದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಪತಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ಕೆಲ ಬಂಧಗಳು ಪದಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ - ಸಹೋದರ, ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಮ್ರತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರು, ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ನಗಲು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತರಲಿ. ಹ್ಯಾಙಇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಚಿಂಟು ಅಣ್ಣ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಚಿಂಟು ಅಣ್ಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ ಹೀಗಿತ್ತು... ''ಹಾದುಹೋಗುವ ಮುಖಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಾಶ್ವತ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಗಾ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವನು ಶೀಘ್ರವೇ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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