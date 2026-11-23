ಪ್ರಣಯಭರಿತ ಫೋಟೋ, ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪತಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಕೋರಿದ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ
ತಾರಾ ಜೋಡಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋ, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 1:02 PM IST
ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರು ಪತಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ "ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲವರ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಸುಂದರ ಹಳದಿ ಕಮಾನಿನ ಕೆಳಗೆ ಚುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೆಕೇಶನ್ ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ನಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋವಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್, ತಾರಾ ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಶೋಭಿತಾರನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ: ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ವೃಷಕರ್ಮ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಶೋಭಿತಾರ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶೋಭಿತಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯದ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು 'ಮೈ ಲವ್' ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಝಲಕ್ ನೀಡಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಶೋಭಿತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು 2022ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಗಮನ ಹರಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ಟಾಕ್ ಶೋ ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
2023ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸವು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಪ್ತ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿಯು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿತು.
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ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಶೋಭಿತಾರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆಲುಗು ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ತಾರಾದಂಪತಿಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
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