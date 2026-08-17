AI ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಶ್ರೀನು
ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಥೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಶ್ರೀನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 2:24 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಶ್ರೀನು ಅವರೀಗ ಎಐ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಈ ಹಿಂದೆ ತೂಫಾನ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ದರ್ಬಾರ್, 18 ಟು 25 ಹಾಗೂ ಓ ಮೈ ಲವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಮೈಲ್ ಶ್ರೀನು ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಲೊಕೇಶನ್, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಐ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೂ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಶ್ರೀನು, ''ನಾನು ರೀಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ'' ಎಂದರು.
''ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವಲ್ಲ, ಕಥೆ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಥೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋಗಳು ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿವೆ.''
''ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಎಐ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನ'' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಭಾರತದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಶ್ರೀನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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''ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕನಸು'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಥೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಶ್ರೀನು ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.