ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನದುಂಬಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
Rishab Shetty Birthday: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 7, 2026 at 2:07 PM IST
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ. ತಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆ. ನಟನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದು ಜನುಮ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಇಂದು 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕ್ಲಿಪ್ ನಟನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಟ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನದುಂಬಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ತೀರಿಹೋದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನನಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತುಂಬಾನೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು' ಓಂದು ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೋರ್ವರು, 'ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಮಗು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು' ಎಂದು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ತಾನೂ ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಾಯ ಅಗಾಧ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
'ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ, ನಾಳೆಯ ಉಜ್ವಲ ಸಮಾಜ'
ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂಡ, ''ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನವನ್ನೇ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತೀ ಅರ್ಹ ಮಗು ಕನಸು ಕಾಣಲು, ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಹಿಂದುಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ - ಇದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ, ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ, ನಾಳೆಯ ಉಜ್ವಲ ಸಮಾಜ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾನವೀಯತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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