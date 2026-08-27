ಜಿಮ್ ಹೊರಗೆ ಗಾಯಕ, ನಟ ಅಂಕಿತ್ ಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ಬಾರಿ ಶೂಟ್: 8 ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಸಾವು!
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಕಿತ್ ಬಲಿಯಾನ್ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು 20 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, 5 ಗುಂಡುಗಳು ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ತಗುಲಿದವು. ಸುಮಾರು 8 ಗುಂಡುಗಳು ಅಂಕಿತ್ಗೆ ತಗುಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 11:39 AM IST
ಶಾಮ್ಲಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಶಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನ ಹೊರಗೆ ಬುಧವಾರ ಹರ್ಯಾನ್ವಿ ಗಾಯಕ, ನಟ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಕಿತ್ ಬಲಿಯಾನ್ (Ankit Baliyan) ಅವರನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿತ್ ಬಲಿಯಾನ್ ಜಿಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಳಿಕೋರರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ವರು ಅಪರಿಚಿತ ದಾಳಿಕೋರರು ಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ 20 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, 5 ಗುಂಡುಗಳು ಅಂಕಿತ್ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ತಗುಲಿದವು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 8 ಗುಂಡುಗಳು ಅಂಕಿತ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಗುಲಿದ್ದವು.
ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಭಯ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಗರದ ವರ್ಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನೂ, ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿತ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳೇನು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗೋಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೇರಿ ಮೂರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಶಾಮ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸುತ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ರೋಹಿಣಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ದರೋಡೆಕೋರ ಜಿತೇಂದ್ರ ಗೋಗಿಗೆ (ಹತ್ಯೆಗೆ) ಹೋಲುವ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿತ್ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಳೇ ಪೈಪೋಟಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀರತ್ನ ಎಡಿಜಿ ಭಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೋಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ವಿವಾದ ಇದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು ಗಾಯಕನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದೇ ಎಂಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಮ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಎನ್.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿತ್ ಬಲಿಯಾನ್ ಹರ್ಯಾನ್ವಿ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಹೈಪರ್ - ಲೋಕಲ್, ಹರ್ಯಾನ್ವಿ ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಏಕ್ ಖ್ಟೋಲಾ ಜೈಲ್ ಕೆ ಭಿತರ್, ಸಂವಿಧಾನ್, 112 ಎನ್ಇ ಮತ್ತು ಹರಿದ್ವಾರ್ ಹರ್ಯಾನ್ವಿ ಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಹರ್ಯಾನ್ವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ಇನ್ನೂ, ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. 2023ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯಾಣ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುರುತು, ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಹರ್ಯಾನ್ವಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
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ಅವರ ಸಂಗೀತ ವಿಷಯವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ, ದೇಸಿ ಮನೋಭಾವ, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಹಿಟ್ ಗೀತೆಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.