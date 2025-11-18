ETV Bharat / entertainment

ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್​ ಜನ್ಮವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಗಾಯಕನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

ಇಂದು ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ 53ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಅಸ್ಸೋಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದಿದೆ.

Singer Zubeen Garg's statue
ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್​ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ (Photo: ETV Bharat Assam)
ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ 53ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಸ್ಸೋಂ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರಿಲ್ಲದೇ ಅಸ್ಸೋಂ ಜನತೆ ಆಚರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಜನ್ಮದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಸ್ಸೋಂ ಇಂದು ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.

ಶಿಲ್ಪಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ತಂಡ ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್​ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಗುವಾಹಟಿಯ ಕಹಿಲಿಪರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜುಬೀನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅವರ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಂದು ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಜುಬೀನ್ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.

ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್​ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ (Video: ETV Bharat Assam)

ಶಿಲ್ಪಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು, ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು "ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದಂತೆ" ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಂಜಿತ್ ಕಲಿಟ, ಹಿರಾಕ್​​ಜ್ಯೋತಿ ದೇಖಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಕಣ್ಣೀರು, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜುಬೀನ್ ಅವರ ಕಹಿಲಿಪರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಕಳೆದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. "ಜೈ ಜುಬೀನ್ ದಾ" ಮತ್ತು "ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಜನಸಮೂಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆತುಹೋದವು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು.

Singer Zubeen Garg's statue
ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್​ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ (Photo: ETV Bharat Assam)

ದಿನವಿಡೀ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. 5,000 ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು 500 ಆಕಾಶ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಡುಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ: ಜಗ್ಗೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ

ಜುಬೀನ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ದನಿ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ದಿನ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್​​ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಐಕಾನ್ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪತ್ನಿ

ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ ನಡುವಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್ ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್​ ಸಮಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

