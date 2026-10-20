ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್
"ನಿನ್ನಂತ ಅಪರೂಪ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು".. ಸಾಲಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅಲ್ಬಂ ಹಾಡನ್ನು ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 2:57 PM IST
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ವಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಎಂಬ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ 'ನಿನ್ನಂತ ಅಪರೂಪ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು' ಎಂಬ ಆಲ್ಬಂ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ದಾವವಣಗೆರೆಯವರಾದ ವಾಣಿ ಸತೀಶ್, ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಆಲ್ಬಂ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿನ್ನಂತ ಅಪರೂಪ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು".. ಸಾಲಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅಲ್ಬಂ ಅನ್ನು ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಐಟಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 5.1 ಅಂದರೆ ಹಾಡಲು 5 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು 1 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನಂತ ಅಪರೂಪ 5.1 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ''ಅಮೆರಿಕದ ಪೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಗಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೇ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗರಾಜನ್, ಸಂಚಿತ್ ಹೆಗ್ದೆ, ಸುಮೇದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆ ವಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ದ್ವಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನಸಿಗೆ ನೀವೇ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು'' ಎಂದರು.
''ನನಗೆ ನಟನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಆದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು. ನಟನೆ ನನಗೆ ಒಗ್ಗದ ಕೆಲಸ. ಸಂಗೀತಮಯ ಚಿತ್ರ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುವೆ. "ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಯಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಈಗ ಅನೇಕರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ಗಾಯಕಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಲೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು. ಇದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡು, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ಬಂ ಹಾಡು ಮಾಡುವ ಕನಸು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮನೋ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ "ನಿನ್ನಂತ ಅಪರೂಪ 5.1" ಹಾಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನನ್ನ ದೊರೆ" ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಹಾಡಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. "ಗುರುವಂದನೆ" ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. "ನಾ ಕಂಡ ಕನಸು" ಹಾಡನ್ನು ಮೇಯರ್ ಬಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹಾರೈಸಿದರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
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ದ್ವಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ "ನಿನ್ನಂತ ಅಪರೂಪ 5.1" ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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