'ನನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಗಂಡನನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಬೇಡಿ': ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗೆ ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್
ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ನಿನ್ನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿ ಹರಡಿದೆ.
Published : January 20, 2026 at 5:35 PM IST
ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ, ಸಹೋದರ ಟೋನಿ ಕಕ್ಕರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾದ ನೇಹಾ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನೊಸೆಂಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಡಿ. ಅವರು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಮತ್ತು ನಾನಿಂದು ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಏರಿದ್ದು! ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದು ಇತರೆ ಕೆಲ ಜನರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ. ನೀವಿದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. ಹೌದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ "ರಾಯ್ ಕಾ ಪಹಾಡ್ ಕೈಸೆ ಬನಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ" ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪಾಠ ಕಲಿತೆ. ನಾನಿನ್ನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಯ್ಸಾಬ್! ಬೇಚಾರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ನೇಹು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಮೋಷನಲ್! ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ! ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, "ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ಯೋಚಿಸುವ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ''ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೈವೆಸಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೀರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಬೇಡ! ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ನನ್ನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಷಯ ಇದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ನೇಹಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೂಡಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಹಅಡು ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೀಪ್, ವಲ್ಗರ್ ಹಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾದರರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಯಕಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.