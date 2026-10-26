ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಗಾಯಕ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು: 'ಸುಬ್ಬ ನಿಮ್ಮಲೊಬ್ಬ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬದುಕು, ಕನಸು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಸುಬ್ಬ ನಿಮ್ಮಲೊಬ್ಬ' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 1:44 PM IST
ಗಾಯಕನಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬದುಕು, ಕನಸು, ಹೋರಾಟದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಸುಬ್ಬ ನಿಮ್ಮಲೊಬ್ಬ' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಗೌಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಂದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದೆ. ಗುರೂಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸುಬ್ಬ ನಿಮ್ಮಲೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕನ್ನಡಿಗ, ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಬದುಕಿನ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಸವಾಲುಗಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಕಡೆಗೆ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ಹೆಜ್ಜೆ!
ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು, 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೋ ನವೀನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಾಯಕನಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು, ಇದೀಗ ಸುಬ್ಬ ನಿಮ್ಮಲೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನವೀನ್ ಸಜ್ಜುಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರುತಿ ಗೌಡ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಗೌಡ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಒಂದೆಡೆ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ - ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸುಬ್ಬ ನಿಮ್ಮಲೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು, ಇದೀಗ ಸುಬ್ಬ ನಿಮ್ಮಲೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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