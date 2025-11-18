ETV Bharat / entertainment

ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ: 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ನಿಧನ

ಭಾವ ತುಂಬಿದ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಒಡಿಯಾ ಗಾಯಕ ಹ್ಯೂಮೆನ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Humane Sagar Dies At 34 After Multi-Organ Failure
ಗಾಯಕ ಹ್ಯೂಮೆನ್​ ಸಾಗರ್​​ ನಿಧನ (File Photo)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 12:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭುವನೇಶ್ವರ್(ಒಡಿಶಾ): ಖ್ಯಾತ ಒಡಿಯಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಹ್ಯೂಮೆನ್ ಸಾಗರ್ (Humane Sagar 34) ಅವರು ನಿನ್ನೆ (ನವೆಂಬರ್ 17) ಸಂಜೆ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಏಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಏಮ್ಸ್‌ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ಡಿಸ್​ಫಂಕ್ಷನ್​​ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ತೀವ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತು ವೈಫಲ್ಯ, ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್​ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೊಮಯೋಪತಿಯಂತಹ ಹಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೆಹೆರಾ ಅವರಿದ್ದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಒಡಿಶಾ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಡಿಶಾ ಸಿಎಂ ಸಂತಾಪ: ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಝಿ ಅವರು ಸಾಗರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ್ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು "ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಗರ್ ಅವರ ಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ: ಜಗ್ಗೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ

ಬೋಲಂಗೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿತ್ಲಾಗಢದಲ್ಲಿ 1990ರ ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಸಾಗರ್, 2012ರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಡಿಶಾ ಸೀಸನ್ 2ನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅಭಿಜಿತ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಇಷ್ಕ್ ತು ಹಿ ತು' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಒಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿದ್ದರು. 'ಮೇರಾ ಯೇ ಜಹಾನ್' ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಆಲ್ಬಂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋವಿಡ್​ ವಾರಿಯರ್​​ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯ ಲೀಲಾ ಮೋಹನ್ ನಟನೆಯ 'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತೆರೆಗೆ

2017ರಲ್ಲಿ 'ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಡಿಶಾ' ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶ್ರೀಯಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. 72 ಗಂಟೆಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಸಾಗರ್ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಾಯಕ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ
ಒಡಿಶಾ ಗಾಯಕ ಹ್ಯೂಮೆನ್ ಸಾಗರ್
ODIA SINGER DIES
ODISHA
SINGER HUMANE SAGAR DEATH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡ: 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲ‌ ಕಂಡುಕೊಂಡ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

Analysis| ಬಿಹಾರದ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ತಂತ್ರ

ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಬಟ್ಟೆ ಕುರ್ತಾ, ತಿಪ್ಪೆ ಸೇರುವ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ರೂಪ; 10 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಿಐಇಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆ: ಹೆಳವ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.