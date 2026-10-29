'ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಮಾಟ ಹಾಡನ್ನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅನಗತ್ಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ'
''ಈ ಹಾಡನ್ನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 9:49 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ, ಗೀತೆರಚನೆಕಾರ, ಪಾಪ್ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಂಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಅಭಿನಯಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಿರುವ 'ಮೈಮಾಟ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. ಆದ್ರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಹಾಡು ಎಂದಿನಂತೆ ಜನರಲ್ ಪಾಪುಲ್ಯಾರಿಟಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಗಾಯಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಹಾಡಿತು. ಅಂತೆಕಂತೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಎಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಗಾಯಕ, ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ MAIMATA ಹಾಡಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹಾಡನ್ನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅನಗತ್ಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಸಂಗೀತ ಎನ್ನುವುದು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡೂ ಕಲಾವಿದನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಥೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ - ನಿಮ್ಮ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಡಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟೀಕರಣ ಏನಿತ್ತು?
''ಸೃಷ್ಟೀಕರಣ - ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನೈಜ ಘಟನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಹೊಂದಿದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೃತಿ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹಾಡು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರೋಲಿಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
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ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 5ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯರಾಗಿದ್ದ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ 2020ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. 2024ರ ಜೂನ್ 7ರಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಅಂತೆಕಂತೆಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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