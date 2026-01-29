ETV Bharat / entertainment

ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಅರಿಜಿತ್? ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಮಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Singer Arijit Singh
ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಮಸ್​​ ಸಿಂಗರ್​ನ ಸೋಷಿಯಲ್​​​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಮ್​ ಹಿ ಹೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಾಯಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್ಸ್​ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದೀಗ ಅರಿಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದೀಗ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.

ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್​​​ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. "ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್​​​​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಂತವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವರದಿಗಳು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್​​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಿವೆ.

ಅದೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶೋರಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಶೋರಾ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

2025ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಶೋರಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಬಹುಬೇಗನೇ ವೈರಲ್ ಕೂಡಾ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರು, ಶೋರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಮ್​ ಹಿ ಹೋ ದಿಂದ ಚನ್ನಾ ಮೇರೆಯಾ: ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಅರಿಜಿತ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್

ಇನ್ನು, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದಾಯದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗಾಯಕ ತಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, "ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕೇಳುಗರಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್

ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತುಮ್ ಹಿ ಹೋ, ಚನ್ನಾ ಮೇರೆಯಾ, ರಾಬ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಗರ್ ತುಮ್ ಸಾಥ್ ಹೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾಗಲು ಸ್ವತಃ ಅರಿಜಿತ್​ ಸಿಂಗ್​​ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​​ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ
ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮಗಳು ಶೋರಾ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಅರಿಜಿತ್​ ವಿದಾಯ
ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್​ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್
NAWAZUDDIN SIDDIQUI DAUGHTER SHORA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.