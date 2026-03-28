ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿಯ 'ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ

ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ' 26-06-2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

'Moda Kavida Vaataavarana' Movie look
'ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ' ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 28, 2026 at 12:42 PM IST

ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ​ ಒಂದ್​ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ, ಚಮಕ್​, ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಗತ ವೈಭವದಂತಹ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್‌ ಸುನಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ'. ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಮೊದಲ ಆಮಂತ್ರಣ. ಅದರಂತೆ 'ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ' ತನ್ನ ಟೈಟಲ್​​ನಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೇಮ್​​​ಕಹಾನಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗತವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗಾಗಿ 'ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸುನಿ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಶೀಲಮ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟಲ್​​ನಿಂದ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಜೂನ್ 26ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಚೆಂದದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ''ಇಂದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅನಾವರಣ, 26-06-26ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ. ಎಂದಿನಂತೆ ಅಂದು ಕೂಡಾ ಬಯಸುವೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಹಂಚಿ ಹರಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ''ಫೈನಲಿ... ಆತಂಕ, ಉತ್ಸಾಹ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ. ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಈ ಜೂನ್​​ಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸುತ್ತಾ'' ಎಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಮೋಕ್ಷಾ ಕುಶಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಪೋಸ್ಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀಲಮ್‌ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ʼಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣʼದ ಮೂಲಕ‌ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್‌ ಫಿಕ್ಷನ್‌ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೀಲಮ್​ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷಾ ಕುಶಾಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಮ್‌ ಮೂವೀಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈಸೂರು ರಮೇಶ್, ಶ್ರೀರಂಗರಾಜು, ಲೋಕೇಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ರಮೇಶ್ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಜೂಡಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ‌ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಹಾಡಿರುವ 'ನನ್ನೆದೆಯ ಹಾಡೊಂದನು' ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸರಿಗಮಪ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ದುಷ್ಯಂತ್ ಹಾಗೂ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅಭಿನಯದ 'ಗತ ವೈಭವ' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

