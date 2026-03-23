'ಧುರಂಧರ್​ 2' ವಿರುದ್ಧ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ​ ದೂರು

ಮುಂಬೈನ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಗುರ್ಬಾನಿ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

'ಧುರಂಧರ್​ 2' ಧೂಮಪಾನ ದೃಶ್ಯ ವಿವಾದ (Photo: Film Poster)
Published : March 23, 2026 at 11:03 AM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮುಂಬೈನ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ವಿವಾದವೊಂದು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಖ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್​​ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ದಾರ್ ಗುರ್ಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯವು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಖ್ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು, ಪೇಟ, ಗಡ್ಡವಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಡಾ ಧರಿಸಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಟಿಸಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಗರೇಟ್​ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗೌರವ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಣವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ದಾರ್ ಗುರ್ಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ, ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಒಳಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಗುರ್ಬಾನಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ - "ಸುರ ಸೋ ಪಹಚನಿಯೇ ಜೋ ಲದೇ ದಿನ್ ಕೆ ಹೆತ್; ಪುರ್ಜಾ ಪುರ್ಜಾ ಕತ್ ಮಾರೆ, ಕಭು ನ ಛದೇ ಖೇತ್". ಈ ಪದ್ಯ ಗುರು ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದಾಸಮ್ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸರ್ದಾರ್ ಗುರ್ಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್, "ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರ್ಬಾನಿ ಪಠಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಿಂದ ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಧುರಂಧರ್​ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವು ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್​.ಮಾಧವನ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರಂತಹ ಹೆಸರಾಂತರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿಯ ಕಥೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

