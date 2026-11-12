'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಗಳಿಂದ ಪತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ': ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ
"ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ತಬಾಹಿ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಲೆಬಿಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಂದಿಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 3:28 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪೈಕಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸೀನ್ ಕೂಡಾ ಸೇರಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಾಕ್ ಶೋ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲಿ ಪತಿ, ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿಮರ್ಶೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿತು': ''ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಬಹಳಾನೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಚಿತ್ರದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬಾನೆ ಕುಗ್ಗಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಕಿಯಾರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಂತರ, ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದೂ ಸಮಾಧಾನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಯಶ್ ಜೊತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ: ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಬಾಹಿ ಹಾಡು ಬಹಳ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಯೇ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಾಹಿತೆ, ಓರ್ವ ತಾಯಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರನ್ನಲ್ಲದೇ ನಟಿಯ ಪತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದರು ಟ್ರೋಲಿಗರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸತೊಡಗಿದ್ದರು.
Introducing Kiara Advani as NADIA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups #Toxic #ToxicTheMovie @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma #JJPerry @anbariv #KechaKhamphakdee @KVNProductions #MonsterMindCreations @Toxic_themovie— Yash (@TheNameIsYash) December 21, 2025
'ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ': ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಟೀಕೆ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಕಲಾವಿದರು ಇಂತಹ ಆಪ್ತ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟಿ, "ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಲೆಬಿಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಂದಿಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ನಟಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ, ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದೂ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 342.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 298.51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್:250.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 43.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
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ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
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