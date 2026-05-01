ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೊತೆಗಿನ ಬೀಚ್ ವೆಕೇಶನ್​ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ

ಬೀಚ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Sidharth Malhotra, Kiara Advani
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 1, 2026 at 5:23 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​​ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್​ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳೇ ಸಾಕು. ಮುದ್ದಾದ ದಂಪತಿಯೀಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಬೀಚ್ ವೆಕೇಶನ್​​ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ನೋಟವೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು, ಬೀಚ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್​-ಡ್ಯೂಟಿ ನೋಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಹಾರದ ಹಲವಾರು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಓರ್ವ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು, "ನೀವು ನಮಗೆ 2020ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು 11 ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಸಿದ್​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಶೆರ್ಷಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ತೆರೆಮರೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ 'Vvan'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಿಯಾರಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

