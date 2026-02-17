ETV Bharat / entertainment

20 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶರಣಾಗಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶ

ಆರೋಪಿ ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ, 4 ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

Actress Pratyusha death case
ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ (Photo: ETV Bharat)
Published : February 17, 2026 at 3:40 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯುಷಾ (Pratyusha) ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ (Gudipalli Siddharth Reddy) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್ ಬಿಂದಾಲ್ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ 2002ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.

ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ: ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದರು. ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2002ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2002ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಬೆರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಮೂವರು ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಆರ್ಗನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿತು. ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ: 2002ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಸಾವು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. 2004ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಸಾವನ್ನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ 2011ರಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿ 50,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು .

ಇಂದಿನ ತೀರ್ಪು ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ 4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಯುಡು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಂನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ
ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು
SIDDHARTH REDDY SURRENDER

