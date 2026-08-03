ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆಯೇ 'ರಾಮಾಯಣ'?; ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಏಕೆ?
'ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘ'ವು 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಖರತೆ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 1:28 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಯಶ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ 'ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘ' ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಮಹಾಸಂಘದ ನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಸಂಘ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಮಹಾಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಆದಿಪುರುಷ್ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತ ಉಂಟಾದ ವಿವಾದವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಿಪುರುಷ್ ಚಿತ್ರವು ಸನಾತನ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಮಲೀಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ, ರಾವಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ರಾಮಾಯಣದೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮಹಾಸಂಘವೀಗ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸೀನ್ಸ್, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘ ಬಯಸಿದೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಪೂರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮನವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮಹಾಸಂಘವು ಇತರ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಶೋ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ರಾಜ ದಶರಥನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
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ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ಮದುವೆ, ರಾಮನ ವನವಾಸ, ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1 ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 2 ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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