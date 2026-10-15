'ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡೆಹುಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜುಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ': ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ 'ದಿಲ್ದಾರ್' ಚಿತ್ರದ 'ಕೂಲ್ ಬ್ರದರ್' ಹಾಡನ್ನು ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 1:55 PM IST
ಮಾರುತ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಪಡ್ಡೆಹುಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ ಮಂಜು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿಲ್ದಾರ್'. ಮಧು ಗೌಡ ಗಂಗೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, 'ಕೂಲ್ ಬ್ರದರ್' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಸ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು ಪುತ್ರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾನಕವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರ. ನಟ ಶರಣ್, ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳಾದ ಕೀರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂತೋಷ್, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೇ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಉಳಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಯಾದವ್, ಮಾಧವ್ ಕಿರಣ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹಿತ. ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಗಾಯಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೂ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಂಗ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕುಳಿತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಿ ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಧುಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ನಾಯಕ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡದಂಥ ಹುಡುಗ. ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಮರವಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ': ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸೋದರಳಿಯ, ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಯಕಿ ಕೀರ್ತಿಕೃಷ್ಣ, ಖಳನಾಯಕ ಲೋಕಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಜನಿಕಾಂತ್, ಶಿವಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಜೈಲರ್ 2'ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು? 125 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಹಾಸ್ಯ ನಟರ ದಂಡು ಈ 'ದಿಲ್ ದಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಂಡ್ರೋ ಅವಿನಾಶ್, ಅರ್ಪಿತ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಆರ್.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ (ಎಸ್ವಿಟಿ) ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಹರೇಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ದಿಲ್ ದಾರ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.