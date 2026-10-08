'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ, ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ: 13 ದಿನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ. ಆದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.50 ಕೋಟಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 60 ಶೋಗಳಿತ್ತು. 13ನೇ ದಿನ 911 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 3:49 PM IST
ಯುವನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯುಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 13ನೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ.
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' 13ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ತನ್ನ 13ನೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಜನಸಾಗರ ಹರಿದುಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಸಿನಿಮಾ 911 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
13 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 29.19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 25.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|ಮೊದಲ ದಿನ
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|ಎರಡನೇ ದಿನ
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|ಮುರನೇ ದಿನ
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|ಐದನೇ ದಿನ
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|ಆರನೇ ದಿನ
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|ಏಳನೇ ದಿನ
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|ಎಂಟನೇ ದಿನ
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|ಹತ್ತನೇ ದಿನ
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|ಒಟ್ಟು
|29.19 ಕೋಟಿ ರೂ.
|25.07 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5,861
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ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಎಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನವಿದೆ.
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