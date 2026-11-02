6ನೇ ಭಾನುವಾರವೂ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ: ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ನಿನ್ನೆ, ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 12:30 PM IST
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರವೂ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 6ನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಶನಿವಾರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.40.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಶನಿವಾರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ 1.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 6ನೇ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
38 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 133.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 129.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 110.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ದಿನ
|ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|1.
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|2.
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|3.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|4.
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|5.
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|6.
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|7.
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|8.
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|9.
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|10.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|11.
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|12.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|13.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|14.
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|15.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|16.
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|17.
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|18.
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|19.
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|20.
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,372
|ಶೇ.52.0
|21.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|945
|ಶೇ.58.0
|22.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|861
|ಶೇ.53.0
|23.
|4.86 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|908
|ಶೇ.67.0
|24.
|5.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.79.0
|25.
|3.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|925
|ಶೇ.57.0
|26.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.72.0
|27.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|946
|ಶೇ.77.0
|28.
|3.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|931
|ಶೇ.52.0
|29.
|2.46 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|766
|ಶೇ.43.0
|30.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|823
|ಶೇ.57.0
|31.
|4.40 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|851
|ಶೇ.69.0
|32.
|2.63 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|833
|ಶೇ.44.0
|33.
|1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|843
|ಶೇ.28.0
|34.
|1.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|839
|ಶೇ.23.0
|35.
|1.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|841
|ಶೇ.19.0
|36.
|1.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|708
|ಶೇ.20.0
|37.
|1.58 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.35 ಕೋಟಿ ರೂ.
|747
|ಶೇ.29.0
|38.
|2.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|795
|ಶೇ.40.0
|ಒಟ್ಟು
|129.57 ಕೋಟಿ ರೂ.
|110.82 ಕೋಟಿ ರೂ.
|29,949
|---
ವಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗಳಿಕೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ....
|ಮೊದಲ ವಾರ
|6.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ವಾರ
|27.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ವಾರ
|42.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ
|31.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಐದನೇ ವಾರ
|16.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಆರನೇ ವಾರ
|4.83 ಕೋಟಿ ರೂ. (3 ದಿನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಷ್ಟೇ).
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explained: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?
ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
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