2025ರಲ್ಲಿ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ: ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್; 100 ಕೋಟಿಯ ದಾಖಲೆ!
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ನಂತರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. 122 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 12:49 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಚಿತ್ರತಂಡವೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 27 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 107.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 27ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸಿನಿಮಾ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನವಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
27 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್:
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 107.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 104.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 89.52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
26 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿತು ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 (1,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (852.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ಕಾಂತಾರ (407.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (238 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ (122.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), 777 ಚಾರ್ಲಿ (102.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ (100.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 107.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ
ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 122.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 107.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 92.33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 15.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ, ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 27 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|1.
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|2.
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|3.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|4.
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|5.
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|6.
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|7.
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|8.
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|9.
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|10.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|11.
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|12.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|13.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|14.
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|15.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|16.
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|17.
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|18.
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|19.
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|20.
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,372
|ಶೇ.52.0
|21.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|945
|ಶೇ.58.0
|22.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|861
|ಶೇ.53.0
|23.
|4.86 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|908
|ಶೇ.67.0
|24.
|5.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.79.0
|25.
|3.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|925
|ಶೇ.57.0
|26.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.72.0
|27.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|946
|ಶೇ.77.0
|ಒಟ್ಟು
|104.67 ಕೋಟಿ ರೂ.
|89.52 ಕೋಟಿ ರೂ.
|20,972
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explained: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?
ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ, ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ.
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