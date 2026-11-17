ಸಂಚಾರಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕಥೆ 'ಅನಂತ ಪಯಣ'ಕ್ಕೆ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, ಹೆಚ್.ಎಂ.ರೇವಣ್ಣ ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ
ಸಂಚಾರಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಅನಂತ ಪಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 12:10 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಸಂಚಾರಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ 'ಅನಂತ ಪಯಣ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವೊಂದು ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಬದುಕು ಬವಣೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀಕಾಕಾ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ನಾನು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯಗಾರರಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಇದೀಗ ಅನಂತ ಪಯಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳು ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರಿ ಕುರಿಗಾರರ ಬದುಕು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾಯಕಿ ನಿವಿಷ್ಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಎನ್ನುವ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುರಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ'' ಎಂದರು.
ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಚಾರಿ ಕುರಿಗಾಯಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸು ನಸಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
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ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿನೋದ್ ಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದು, ಆಕಾಶ್ ಪರ್ವ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಗರ ಬಿ, ನಟ ಸಂದೀಪ್ ನೀನಾಸಂ, ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್, ವಿನಾಯಕ, ಸಚ್ಚಿನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಅನಂತ ಪಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
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