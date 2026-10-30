'ಈಠ' ಅದ್ಭುತ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್: ಖ್ಯಾತ ಲಾವಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಠಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್
'Eetha' Trailer: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ 'ಈಠ'ದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಲಾವಣಿ ದಂತಕಥೆ ವಿಠಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 5:09 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ 'ಈಠ' ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಶಿಕಿ 2 ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ದಂತಕಥೆ ಲಾವಣಿ ಮತ್ತು ತಮಾಷಾ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಠಬಾಯಿ ಭಾವು ಮಾಂಗ್ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
3 ನಿಮಿಷಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾವಣಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಲಾವಣಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈಠ ಕೆಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. "ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮೊದಲು ಏನು ಚೂರಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಹಂ?'. ಅದು ಒಡೆದ ನಂತರ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಛಿದ್ರ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಟೌಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದು, ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನಂತರ ಟ್ರೇಲರ್ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆ. ಲಾವಣಿ ಮತ್ತು ತಮಾಷಾವನ್ನು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಠ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟವೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಅವರ ಉತ್ತರ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ತಾವು ನೌವರಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮರಾಠಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಟೀಸರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನೂ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಠ "ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸತ್ತರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅಸಹಾಯಕಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸತ್ತರೆ, ನನ್ನನ್ನು ದಂತಕಥೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
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ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅಯೂಬ್, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜಾಧವ್ ತಾರಾಗಣದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಠ್ಪುತ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾವಾ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಉಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ವಿಜನ್ ಜೋಡಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
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