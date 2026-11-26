ಶಾರುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲ; ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರರ 'ಈಠ'!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ಈಠ' ಚಿತ್ರವು ಐಎಂಡಿಬಿಯ 'ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 11:35 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, IMDbಯ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿ'ಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಈಠ' (Eetha) 'ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ'ವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಐಎಂಡಿಬಿಯ 'ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಠ ಶೇಕಡ 30.8ರಷ್ಟು 'ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಪುಲಾರಿಟಿ' ಹೊಂದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೆಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮರಾಠಿ ತಮಾಷಾ ಮತ್ತು ಲಾವಣಿ ಪ್ರಕಾರದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಠಬಾಯಿ ಭಾವು ಮಾಂಗ್ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರವು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಣ್ದೀಪ್ ಹೂಡಾ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝೀಶಾನ್ ಅಯೂಬ್, ಅಕ್ಷರಾ ಸಿಂಗ್, ನೇಹಾ ಸರ್ಗಮ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಜೋಶಿ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಚಿತ್ರ!
ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ'ಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರವು ಶೇಕಡ 10.4ರಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ('ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಪುಲಾರಿಟಿ') ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಭರಿತ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯುವತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಆಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಚಿತ್ರವು ಶೇ.6.5 ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ವಾರ್ಡ್ರಾಮಾ, ಜೂನ್ 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 16ನೇ ಬಿಹಾರ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರವು 'ಈಠ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನವೇ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈಠ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ನಟನೆಯ 'ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ' ಚಲನಚಿತ್ರ ಶೇ.9.2ರಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ನಾಳೆ, ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಈಠ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಐಎಂಡಿಬಿನಲ್ಲಿ 'ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ' ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಸದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
ಐಎಂಡಿಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು?
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಕಸಿನ್ ಇಶಾ' ಇದ್ದು, ಇದು ಶೇಕಡ 20.6ರಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ.11.2ದೊಂದಿಗೆ 'ಗನ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ9' ಇದೆ. ಮೊದಲ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಮಾಯನ್ - ಚಾಪ್ಟರ್ 1', 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್', 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಮೆರಿ ಬಾಯ್ಸ್' ಮತ್ತು 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಇಡುಪು ಕೈತಮ್' ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ.
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