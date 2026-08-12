ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಿದ್ದ 'ಈಠ' ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಶಾರುಖ್ 'ಕಿಂಗ್' ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಸಿನಿಮಾ
Eetha new Release Date: ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಈಠ' ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತ ಲಾವಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಠಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 10:17 AM IST
'ಈಠ'. ಈ ವರ್ಷದ, ಈ ತಿಂಗಳ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಆಶಿಕಿ 2' ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, 'ಈಠ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಮರಾಠಿ ಲಾವಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಥಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ (Lavani artist Vithabai Narayangaonkar) ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಯಾರಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು.
ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈಠ ಚಿತ್ರದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಯಾರಕರು, ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ತೂಫಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ತೈಯಾರ್ ರೆಹನಾ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಈಥಾ ಆ ರಹಿ ಹೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಕೋ!" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಈಠ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಟ್ವಾರಾ 1947ರಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್ ವರೆಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈಠ ಕೂಡಾ ಸೇರಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಈಠ ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಕರ್ಷಕ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಾವಣಿ ಮತ್ತು ತಮಾಶಾ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿಠಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ದಿ. ಖ್ಯಾತ ಪ್ರದರ್ಶಕಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ.
ವಿಠಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ಮರಾಠಿ ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 1957 ಮತ್ತು 1990ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಠ್ಪುತ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲುಕಾ ಚುಪ್ಪಿ, ಮಿಮಿ ಮತ್ತು ಛಾವಾ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಈಠ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬರೆದು, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ, ಸ್ವಯಂನಿರ್ಮಿತ ನಟನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವೀಗ 26-08-2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಬುಧವಾರದಂದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ತೆರೆಕಂಡ್ರೆ, 28-ಶುಕ್ರವಾರ 'ಈಠ' ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ಕ್ಕೆ (24.12.2026) ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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