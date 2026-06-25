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ಟೀಸರೇ ಅದ್ಭುತ, ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೈಟ್ ಕೊಡಲು ಶ್ರದ್ಧಾರ 'Eetha' ರೆಡಿ

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ಚಿತ್ರ 26-08-2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 'ಈಥ' 28-08-2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

'Eetha' is all set to Compete with Toxic
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ಜತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲಿದೆ 'ಈತ'​​​ (Film Posters)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 5:00 PM IST

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ಬ್ಲಾಕ್​​​ಬಸ್ಟರ್ 'ಆಶಿಕಿ 2' ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಈಥ'ದ (Eetha) ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ನಟಿಯ ಕಣ್ಣು, ನೃತ್ಯಭಂಗಿ ಹಾಗು ನೋಟ ಎಂಥವರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ.

'ಈಥ' 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಂತಕಥೆಯಾದ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಥಬಾಯಿ ಭಾವು ಮಾಂಗ್ ನಾರಾಯಣ್​ಗಾಂವ್ಕರ್ (Vithabai Bhau Mang Narayangaonkar) ಜೀವನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಆಕರ್ಷಕ ಟೀಸರ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್​ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹು ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಜತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ 28-08-2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 10ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​ 19ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಜೂನ್​ 4ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತೆ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಫೈನಲಿ, ಚಿತ್ರವೀಗ 26-08-2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಬುಧವಾರದಂದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ತೆರೆಕಂಡ್ರೆ, 28 - ಶುಕ್ರವಾರ 'ಈಥ' ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು 2026ರ ಬಿಗ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೀಗ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈಥಾ ಟೀಸರ್ ಈಥಾ ಜೀವನದ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಇದು ತೆರೆಮರೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸನ್ನಿವೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯಾದ ನಂತರ, ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಲಾವಿದೆ ತನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಟೀಸರ್​ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಟೀಸರ್‌ನ ಒಂದು ಸಾಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಥಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, "ನಾನು ಮಲಗಿ ಸತ್ತರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸತ್ತರೆ, ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಈಥ' ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಾಷಾ ಮತ್ತು ಲಾವಣಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿಥಬಾಯಿ ಭಾವು ಮಾಂಗ್ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಾಕ್​ಟೇಲ್​ 2' ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಟೀಸರ್​​ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಜತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ದೀಪ್ ಹೂಡಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅಯೂಬ್, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಜೊತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

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ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
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