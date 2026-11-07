'ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ, ಬಲವಾದುದ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ': ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ' ಟೀಸರ್
ಯುವನಿರ್ದೇಶಕ ವೈಕೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 12:23 PM IST
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮ್ಮ ಟೈಟಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಟೈಟಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ'.
ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ' ಚಿತ್ರತಂಡ, ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಶನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯುವನಿರ್ದೇಶಕ ವೈಕೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಝೀರೋ ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ ಫಿಲಂಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕಿ ರೆಘುನಾಥನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ, ಬಲವಾದುದ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ' ಎಂಬ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ 35 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ಟೀಸರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೀಸರೇ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ' ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ, ಭಾವನೆ, ವ್ಯಸನ, ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಒಕ್ಕೊರಲ ಮಾತು. ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಕಲ್ಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ನೋಡುಗರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುಕಿ ರೆಘುನಾಥನ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಭೋಜಪುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಏಳಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುಕಿ ರೆಘುನಾಥನ್, ''ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವನಟರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸೋದೇಕೆ? ಶಿವಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ? ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಸದ್ಯ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಎಳೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಏಕೆ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ...: ಯಶ್