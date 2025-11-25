ಜೈ, ವೀರು ಮತ್ತು ಆ ಬೈಕ್: 'ಶೋಲೆ' ಸಿನಿಮಾಗೆ 50 ವರ್ಷ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆಗುಂದಿದ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ
ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶೋಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಣಜಿ(ಗೋವಾ): ನೆನಪು, ನಗು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಳೇ ಬೈಕೊಂದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮರಳಿ ತರಬಹುದೇ? ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ)ದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಶೋಲೆ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಜೈ' ಮತ್ತು 'ವೀರು' ಪಾತ್ರಗಳು "ಯೇ ದೋಸ್ತಿ" ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ (1942ರ ಬಿಎಸ್ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ20) ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ನವೆಂಬರ್ 24ರ ಸೋಮವಾರ, ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಬೈಕನ್ನು ಗಾಜಿನ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅದರ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ, ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು, ನಟರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತು, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕರಿಗಿದು ಕೇವಲ "ಚಲನಚಿತ್ರದ ಆಧಾರ" ಅಲ್ಲ. ಇದು ಜೈ ಮತ್ತು ವೀರು ಅವರ ಸವಿನೆನಪು. ಅವರು ಬೆಳೆದ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ (ಧರ್ಮೇಂದ್ರ) ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಜನರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೀಪಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೈಕ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವೆನಿಸಿತು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಾವುಕ.
MYB3047 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ಬೈಕ್ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೇ, ಪಾಲಿಶ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಅದೇ ಬೈಕ್. ಆದ್ರೀಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ 'ಶೋಲೆ', ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ 'ವೀರು', ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 'ಜೈ' ಪಾತ್ರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
"ಈ ಬೈಕ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 1975ರ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು. ಶೋಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಐಕಾನಿಕ್. ಆದರೆ ಈಗ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಟನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಓರ್ವ ಸಿನಿಮಾಭಿಮಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.