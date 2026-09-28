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52ನೇ ದಿನವೂ 10+ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 12 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, 400 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್​​ನ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್'

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 401.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್​ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 52
'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 7:55 AM IST

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ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' 50 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 401.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಡಿದಾಟಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈ ಡಿವೋಶನಲ್​ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು.

'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' 52ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 52ನೇ ದಿನ 10.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು 2 ವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ 8ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವೇ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.

52 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ:

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​401.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್362.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ307.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ38.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

12 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್​​ನ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ

ಕೈಂಚಿ ಧಾಮ್‌ನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಜ್-ಜಿ ಅವರ ಕಥೆ ಗಡಿದಾಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್​​ ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 50 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ಆಗಸ್ಟ್​ 7ರಂದು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 10 ಲಕ್ಷ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳಿತ್ತು. 15ನೇ ದಿನ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 16ನೇ ದಿನ 1.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತು. ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರ 2.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ನಂತರ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಏರಿಕೆಯನ್ನೇ. ಅದರಂತೆ 50 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಸಮುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್, 'ಡಿವೈನ್ ಡಿಟೂರ್: ದಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್' ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರವು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ (ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ) ಎಂಬ ಯುವಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರನ್ನು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಶೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ್ ಆನಂದ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿವಾರಿ, ಅನಿಲ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ಪಾಂಡೆ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಯಂಭು ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ
ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯ
ಚಂದನ್ ಆನಂದ್
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